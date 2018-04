Klaus Iohannis respinge Legea Referendumului: "Voi sesiza CCR"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Ioahnnis a spus miercuri ca nu va promulga Legea referendumului in forma in care i-a fost trimisa, avand nemultumiri in legatura cu aceasta. Seful statului a precizat ca va cere si punctul de vedere al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). “Asa cum a ajuns acum la mine nu va fi…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 195 de voturi “pentru”, 71 de voturi “impotriva” si 6 abtineri, Legea referendumului, trimisa la reexaminare de catre presedinte Klaus Iohannis. Astfel, aceasta urmeaza sa ajunga din nou la presedinte pentru promulgare…

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constitutionala si modificata ca urmare…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, miercuri , Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, adoptat la finalul anului trecut de catre Legislativ și care scotea din procedura referendumului pe șeful statului. La finalul…

- Va prezentam textul integral al cererii: "Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului are ca obiect modificarea unor prevederi referitoare la referendumul necesar a fi organizat in cadrul procedurii de revizuire a Constituției.…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…