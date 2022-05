Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a vizitat, joi, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul portughez, Antonio Costa, Batalionul 1 Instructie „Olt” din Caracal, judetul Olt. In acest context, prim-ministrul a declarat ca „prezența soldaților portughezi in Romania, aici la Caracal, este demonstrația…

- Prezenta soldatilor portughezi in Romania, la Caracal, reprezinta o dovada de inalta solidaritate si prietenie, dar si demonstratia vie ca NATO este alaturi de toate statele membre, indiferent unde sunt situate geografic in zona transatlantica, a declarat prim ministrul Nicolae Ciuca.Seful Executivului…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la Caracal, unde a vizitat, alaturi de presedintele Klaus Iohannis si seful Executivului de la Lisabona, Antonio Costa, Batalionul 1 Instructie "Olt", ca Romania apreciaza foarte mult contributia esentiala a Portugaliei la programul pentru avioanele multi-rol…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit joi pe premierul portughez Antonio Costa la Palatul Cotroceni. Cei doi au vizitat vizita joi batalionul 1 Instrucție Caracal, unde in discursul sau, președintele Romaniei i-a multumit premierului Costa pentru prezenta militarilor portughezi in Romania si a precizat…

- Prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, a fost primit, joi dimineata, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca, in cadrul vizitei delegației portugheze in Romania. Acesta urmeaza sa se intalneasca și cu președintele Klaus Iohannis.Costa și premierul Ciuca au programata o discuție tete-a-tete,…

- Prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita de lucru in Romania, a fost primit, joi dimineata, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca. Costa si Ciuca au programata o intrevedere tete-a-tete, urmata de discutii in plenul celor doua delegatii. Ulterior, ei vor participa…

- Premierul Republicii Portugheze, Antonio Costa, efectueaza, joi, o vizita de lucru in Romania, in cadrul careia se va intalni cu prim-ministrul Nicolae Ciuca, va fi primit de presedintele Klaus Iohannis si va avea o intrevedere cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Potrivit programului…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, ca vor fi continuate eforturile pentru a asigura raspunsul „prompt”, „hotarat” si „robust” al Aliantei Nord-Atlantice la orice provocare sau amenintare posibila.” Dupa cum am decis la recentul Summit de la Bruxelles,…