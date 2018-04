Stiri pe aceeasi tema

- Opt militari din Batalionului 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor" din Campulung Muscel au fost raniți luni, 30 aprilie, in Afganistan, in jurul orei 9.00 (ora Romaniei), in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind ținta unui autovehicul capcana (VBIED - Vehicle-Borne Improvised Explosive…

- Cei doi militari romani care au fost raniti, in luna septembrie a anului trecut, in timpul unei misiuni in Afganistan, au fost decorati de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu prilejul ceremoniei de repatriere a militarilor Batalionului 280 "Brave Hearts", care s-a desfasurat, joi, la Focsani.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 7 martie a.c., decretul de decorare a Drapelului de lupta al Batalionului 280 Infanterie Mecanizata "Capitan Valter Maracineanu".Astfel, in semn de apreciere a inaltului profesionalism si a rezultatelor remarcabile obtinute de militarii batalionului…

- Dupa șapte luni de misiune in Afganistan, ultimul detașament cu militari din cadrul Batalionului 280 Infanterie Protecția Forței “Inimi Neinfricate” a aterizat pe Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Tot cu acest zbor, sunt aduse in țara și drapelul de lupta și cel de identificare al unitații. Drapelul…