Stiri pe aceeasi tema

- "Un atac justificat noaptea trecuta. Multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea si puterea lor Armatelor lor. Nici nu se putea un rezultat mai bun. Misiune indeplinita!", a scris Donald Trump pe Twitter la cateva ore de la atacurile aliatilor occidentali in Siria. O alianta…

- Occidentul avertizeaza cu noi acțiuni impotriva Siriei daca vor exista dovezi ca unele dintre depozitele de arme chimice au rezistat loviturilor de precizie, iar regimul de la Damasc va continua atacurile chimice, dupa ce noaptea trecuta Statele Unite, Franta si Marea Britanie au lansat peste 100 rachete…

- Hua Chunying, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, a declarat ca Beijingul se opune utilizarii fortei pe arena internationala si a adaugat ca orice actiune militara efectuata fara acordul Consiliului de Securitate al ONU incalca principiile de baza ale dreptului international.…

- Reactia presedintelui Klaus Iohannis la operatiunea lansata in Siria Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Într-o prima reactie la operatiunea lansata de Statele Unite, Marea Britanie si Franta în Siria, presedintele Klaus Iohannis a precizat ca România ramâne solidara cu actiunile…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis pe reteaua de socializare Twitter un mesaj prin care condamna folosirea armelor chimice in Siria."Romania reitereaza condamnarea cu privire la utilizarea armelor chimice in Syria, care nu este deloc justificata. Suntem solidari cu actiunile partenerilor nostri…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat pe Twitter dupa ce forțele americane, britanice și franceze au efectuat bombardamente in locații din Siria unde exista instalații utilizate pentru producerea si depozitarea armelor chimice. „Romania condamna in continuare folosirea armelor chimice in Siria, care…

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Mișcarea celor trei state vine in semn de raspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susținut de Rusia, care a avut loc intr-un…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de…