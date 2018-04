Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis pe reteaua de socializare Twitter un mesaj prin care condamna folosirea armelor chimice in Siria."Romania reitereaza condamnarea cu privire la utilizarea armelor chimice in Syria, care nu este deloc justificata. Suntem solidari cu actiunile partenerilor nostri…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat pe Twitter dupa ce forțele americane, britanice și franceze au efectuat bombardamente in locații din Siria unde exista instalații utilizate pentru producerea si depozitarea armelor chimice. „Romania condamna in continuare folosirea armelor chimice in Siria, care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat atacul asupra Siriei lansat de SUA, Marea Britanie si Franta drept „o agresiune” si a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU in timp ce liderul suprem al Iranului. Ayatollah Ali Khamenei, i-a numit criminali pe conducatorii celor trei tari, scrie…

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, la ora 4:00 (ora Romaniei), mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Reacția Rusiei nu a intarziat sa apara. Ambasadorul Moscovei la Washington a declarat ca loviturile S.U.A in Siria reprezinta…

- Ambasadorul Rusiei la Washington a avertizat ca loviturile asupra Siriei conduse de fortele armate americane vor avea consecinte si ca insultarea presedintelui rus este inacceptabila, transmite Reuters. "Se implementeaza un scenariu prestabilit. Suntem din nou amenintati. Am avertizat ca astfel…

- Loviturile efectuate de SUA, Franta si Regatul Unit impotriva programului de arme chimice al Siriei s-au incheiat, a indicat, la Washington, vineri seara (ora locala, sambata dimineata - ora Romaniei),...

- Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu.Melescanu a fost intrebat, in cadrul unei declaratii de presa…

- SUA afirma ca ”toate opțiunile se afla pe masa”, ca raspuns la atacul chimic din Siria, iar liderii occidentali continua sa cantareasca opțiunile militare. Joi, Consiliului Național de Securitate american se intrunește pentru a lua o decizie finala. Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe,…