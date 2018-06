Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis participa la evenimentul de lansare World Development Report, iar in cadrul discursului sau a lansat mai multe atacuri la adresa premierului Vioricai Dancila. El a explicat ca ne confruntam cu o rata de analfabetism de aproape 45%, chiar și in cele mai inalte sfere ale politicii…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac printre randuri la adresa premierului Viorica Dancila la evenimentul de lansare World Development Report. “Sistemul educational trebuie sa aiba capacitatea de a face o diferenta reala la nivelul de cunostinte ale copiilor, nu ...

- Un sistem de pensii gestionat preponderent de stat nu este sustenabil intr-o tara cu natalitate redusa si cu migratie negativa, a afirmat presedintele Klaus Iohannis. "Educaţia economică, ca să vorbesc de o dimensiune relativ marginalizată a educaţiei, este absolut necesară…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la o dezbatere pe tema educatiei, ca analfabetismul functional, a carui rata este de 42% in Romania, “se reflecta foarte vizibil si in inaltele sfere ale politicii romanesti”. In discursul sau, seful statului a ironizat-o pe Viorica Dancila: “Continuam…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca analfabetismul functional se reflecta si in inaltele sfere ale politicii romanesti, informeaza Agerpres.ro. Sistemul educational trebuie sa aiba capacitatea de a face o diferenta reala in nivelul de cunostinte ale copiilor, nu doar sa bifeze un numar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in cadrul unei dezbateri pe teme de educatie, ca analfabetismul functional atinge in Romania o cota de 42% si se reflecta in cele mai inalte sfere ale politicii. Acesta a mai spus ca educatia se face...

- "Numarul mare de legi din zona Educatiei ajunse la promulgare, adesea cu prevederi contradictorii, denota ca la noi se face politica educationala dupa ureche. Chiar raportul lansat astazi ne arata ca multe dintre esecurile inregistrate de anumite sisteme de Educatie pot fi explicate prin politici…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca analfabetismul functional se reflecta si in "inaltele sfere ale politicii romanesti". "Sistemul educational trebuie sa aiba capacitatea de a face o diferenta reala in nivelul de cunostinte ale copiilor, nu doar sa bifeze un numar de…