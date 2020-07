Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ va intra in vigoare de luni. Persoanele care sunt infectate cu coronavirus vor putea fi internate obligatoriu, iar romanii care se intorc din zone de risc vor fi carantinați. Raed Arafat explica in ce conditii se face carantinarea si izolarea. "Nici nu s-a publicat legea…

- Ministrul Sanatații a explicat care sunt principalele masuri asupra carora s-a convenit in Parlament și a menționat ca starea de alerta va fi prelungita atat „cat va fi nevoie, ca sa avem o siguranta pentru cetatenii Romaniei, in conditiile in care avem o crestere a numarului de cazuri…”. Senatorii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarant, marți, ca legea carantinei și izolarii ar trebui sa fie adoptata cat mai curand și a facut un apel catre Parlament pentru adoptarea unei forme bune a acesteia. Șeful statului a criticat PSD pentru „tergiversare”.

- Social-democratul Robert Cazanciuc a criticat, duminica, proiectul de lege elaborat de Guvern privind carantinarea si izolarea, care se afla in dezbatere la Senat, dupa ce a fost adoptat cu amendamente de Camera Deputatilor, sustinand ca este un "dezastru" si, ca urmare, actul normativ va fi votat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea prin care 18 iunie este declarata Ziua Victimelor Deportarii in Timpul Regimului Comunist, transmite Administratia Prezidentiala. Parlament, Presedintele Romaniei, Guvernul si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pot…

- "Orban și PNL s-au scufundat in mocirla propriei incompetențe! Reparam legea carantinarii și o votam azi, fiindca guvernarea liberala de leneși este depașita de situație. Orban și PNL s-au scufundat in mocirla propriei incompetențe! Impreuna cu societatea civila, PSD va indrepta aberațiile…

- Vesti bune pentru milioane de copii. Isi vor primi alocatiile dublate cu o luna mai devreme decat a vrut Guvernul. Deputatii au respins astazi in Parlament ordonanta prin care Executivul a amanat majorarea banilor pentru copii pana la data de 1 august. Legea ajunge saptamana viitoare pe masa presedintelui…

- Klaus Iohannis i-a bagat in ședința de taina pe unii dintre liderii PNL, care l-au avut in frunte pe Ludovic Orban, din dubla sa calitate: premier și președinte al formațiunii.Potrivit informațiilor intrat in posesia STIRIPESURSE.RO, la vila de protocol din cartierul Primaverii s-a luat in…