Judetul Constanta: Persoana, inconstienta, atarnata de un stalp dupa ce s-a electrocutat

Interventia de urgenta in satul Almalau, judetul Constanta.Salvatorii intervin, in aceste momente, la o persoana agatata de un stalp, inconstienta, in satul Almalau din judetul Constanta.Se pare ca victima s ar fi electrocutat.… [citeste mai departe]