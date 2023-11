Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ceremonia primirii oficiale sunt programate convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale, declaratii de presa comune si un dejun oficia.Iohannis a sosit joi in Tanzania, dupa vizita in Kenya.”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sosit in tara pentru o vizita de stat in perioada 16-19…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia au sosit joi in Tanzania, urmand ca vineri sa fie primit de liderul acestei țari, Samia Suluhu Hassan. Sambata, cuplul prezidential va merge in Zanzibar, avand programata si o vizita in Stone Tow n, o atractie turistica si inscris in patrimoniul UNESCO. ”Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa au sosit joi in Tanzania, urmand ca vineri sa fie primit de seful statului, Samia Suluhu Hassan. Sambata, cuplul prezidential va merge in Zanzibar, avand programata si o vizita in Stone Town, o atractie turistica si inscris in patrimoniul UNESCO.”Presedintele…

- „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis , a sosit in tara pentru o vizita de stat in perioada 16-19 noiembrie 2023, in urma invitatiei Presedintelui Republicii Unite Tanzania, Dr. Samia Solution Hassan”, a transmis Ministerul de Externe din Tanzania.Scopul vizitei este de a atrage mai multe investitii…

- Joi, in cadrul turneului sau african, președintele Klaus Iohannis va sosi in Tanzania, conform informațiilor transmise de presa locala, indicand ca șeful statului va efectua o vizita de patru zile in aceasta țara. La aeroport, Klaus Iohannis va fi primit de ministrul de Externe tanzanian, iar in timpul…

- Klaus Iohannis a ajuns in Kenya. Președintele Romaniei face, in perioada 14-23 noiembrie 2023, o serie de vizite in Africa, printre care vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. Iata primele imagini cu Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a decorat pe omologii din Republica Kenya, Republica Unita Tanzania, Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde) si Republica Senegal cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Colan. Potrivit decretelor publicate luni in Monitorul Oficial, seful statului i-a…

- 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit, in cursul nopții, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah și de a intra in Egipt, a anunțat marți, 7 noiembrie, Ministerul de Externe.Evacuarea va fi realizata in cursul acestei zile.Romanii…