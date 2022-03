Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inaintea reuniunii informale a Consiliului European de la Versailles, ca principalele teme abordate vor fi razboiul din Ucraina si situatia din domeniul energiei. “Este o perioada foarte complicata in care ne intalnim aici si este evident ca tema centrala a acestor discutii va fi razboiul din Ucraina, razboiul pe care Rusia l-a pornit impotriva Ucrainei si acest razboi deja se vede ca are urmari in zona noastra si ne afecteaza si economic. Vom discuta despre Ucraina, vom discuta despre energie, fiindca stim cu totii ca preturile la energie au crescut,…