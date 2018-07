Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția PSD-ALDE a reușit sa treaca Codul Penal prin Camera Deputaților cu 167 de voturi pentru, 97 impotriva și 19 abțineri. Proiectul a trecut la mustața, pentru ca limita era de 165 de voturi. Dupa dezbaterile de miercuri, legea ar urma sa intre joi la votul final in procedura de urgenta, iar apoi…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul care aduce modificari la Codul penal, cu 167 de voturi pentru 97 impotriva, 19 abtineri, in calitate de for decizional, dupa ce marti initiativa a trecut de Senat. "De astazi Romania nu mai e un stat de drept. A devenit un stat de Dragnea.…

- Președintele Klaus Iohannis va susține declarații de presa, de la ora 14.40, la Palatul Cotroceni.Ieșirea președintelui vine la scurt timp dupa ce, in Parlament, a fost adoptat Codul Penal.

- Klaus Iohannis face declarații la Palatul Cotroceni, dupa adoptarea Codului Penal in Parlament. Post-ul Klaus Iohannis face declarații la Palatul Cotroceni, dupa adoptarea Codului Penal in Parlament apare prima data in Libertatea.ro .

- Coaliția PSD-ALDE a reușit sa treaca Codul Penal prin Camera Deputaților cu 167 de voturi pentru, 97 impotriva și 19 abțineri. Proiectul a trecut la mustața, pentru ca limita era de 165 de voturi.Dupa dezbaterile de miercuri, legea ar urma sa intre joi la votul final in procedura de urgenta,…

- Camera Deputaților a adoptat astazi, 4 iulie, proiectul care aduce modificari la Codul penal, cu 167 de voturi pentru 97 impotriva, 19 abțineri, in calitate de for decizional, dupa ce marți inițiativa a trecut de Senat. Printre cele mai importante modificari sunt cele prin care se dezincrimineaza total…

- PSD și ALDE au mari emoții cu trecerea Codului Penal in Camera Deputaților. Pentru ca cei de la UDMR se vor abține de la vot, coaliția PSD-ALDE are doar doua voturi peste majoritatea necesara de 165 de voturi, iar cei de la USR și PNL ar putea profita de aceasta majoritate extrem de fragila.Sursele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins ca inadmisibila sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat, miercuri presedintele CCR, Valer Dorneanu. Legea, care face parte din pachetul legilor justiției, a fost trimisa deja…