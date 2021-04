Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat despre schimbarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații și a spus ca aceasta decizie a fost una corecta. ”Modificarea din Guvern care a fost facuta a fost corecta!”, a spus Klaus Iohannis. Citește și: Fostul ministru Vlad Voiculescu, amenințat…

- ”Criza sanitara ii afecteaza pe consumatori, comercianti si intregul mediu economic, dar are si parti bune, spun reprezentantii celor mai mari institutii financiare din sistemul bancar. In 2020 si 2021, peste 708.000 de consumatori au solicitat bancilor amanarea platii ratelor, la care se adauga cei…

- „Eu cred ca domnul Iohannis, in acest moment, cu totii vedem cum prin tacere se implica in viata politica, dupa ce ne-a impus aceasta coalitie, cred ca nu iese de rusine. Cred ca presedintelui Romaniei in momentul acesta ii e rusine si sa spuna ca a facut o mare greseala, dar cand se uita la ei, sunt…

- "Este o coalitie, discutam. Toata partidele si-au pus cererile pe masa. Partidele si-au spus opinia. Romania trebuie sa fie guvernata. Cea mai buna optiune pentru Romania este aceasta Guvernare. Astept propunerea pentru Ministerul Sanatatii, portofoliul USR. Sper ca nominalizarea sa vina cat mai repede,…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a chemat pe liderii coalitiei de guvernare si pe premierul Florin Citu la Vila Lac pentru a discuta despre bugetul pe 2021, dupa ce intre fortele politice au existat contre privind alocarea de bani catre ministere, au precizat surse politice pentru „Adevarul”.

- La intalnirea de la Vila Lac, care a inceput la ora 17.00, participa Ludovic Orban, președintele PNL, Kelemen Hunor, (UDMR), Dan Barna (USR).Potrivit Realitatea PLUS, la discuții este prezent și liderul minoritaților naționale din Parlament, Varujan Pambuccian.Este a doua ședința pe care șeful statului…

- „Ordonanta de urgenta privind modificarea statutului prefectilor va intra miercuri in sedinta de Guvern, iar dupa aprobarea actului normativ se vor face nominalizarile pentru aceste functii”, a anuntat, luni, vicepremierul Kelemen Hunor, la finalul ședinței Coalitiei de guvernare, de la Parlament.Citește…