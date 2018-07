Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis are prima ieșire publica și primele declarații de presa, dupa revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi.Klaus Iohannis va susține o declarație de presa inaintea Summitului NATO de la Bruxelles.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, condamnat penal in doua dosare nu se mai bucura nici macare de increderea propriilor membri de partid. Pe retelele de socializare vestea ca Dragnea vrea cu orice pret suspendarea lui Klaus Iohannis chiar daca a demis-o pe Codruta Kovesi a starnit reactii acide. Nici…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca președintele Klaus Iohannis a procedat corect prin revocarea Laurei Codruța Kovesi și arata ca, acum, PSD și ALDE, cei care ii cerereau președintelui sa respecte decizia CCR, vor respecta și ei referendumul privind reducerea numarului de parlamentari la…

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține ca președintele Klaus Iohannis ar putea decide revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, saptamana viitoare. „Toate informațiile obținute de G4Media.ro indica faptul ca este foarte posibil ca președintele sa decida revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, inainte…

- "Este o decizie pe care o anticipam cu totii. Presedintele a decis probabil sa o comunice in aceasta perioada de conflict, pentru a transmite, fara indoiala, un mesaj. A existat acea idee ca va pleca la Bruxelles sau ca se va retrage, iar in aceasta perioada cand este nevoie de o solidaritate si…

- Aflat in Polonia, unde s-a intalnit cu presedintele Andrzej Duda, Klaus Iohannis a anuntat convocarea unei sedinte speciale a CSAT, inaintea summitului NATO. Sedinta CSAT urmeaza sa aiba loc inaintea summitului NATO de la Bruxelles, ce se va desfasura pe 11-12 iulie si la care va participa si presedintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a acordat joi un interviu agentiei de presa The Associated Press. Descris de jurnalistii americani drept „cel mai puternic politician din Romania", care a fost impiedicat sa devina prim-ministru din cauza condamnarii penale, Liviu Dragnea spune, in interviu, ca lupta…

