In cursul zilei de azi la Palatul Cotroceni, in deschiderea Summitului celor 3 Mari, președintele Klaus Iohannis a declarat ca a fost informat de MApN cu privire la descoperirea resturilor care ar putea proveni de la drone, in Tulcea. Ulterior, șeful statului a precizat ca Romania se bucura de cele mai puternice garanții de securitate din istoria sa.