Presedintele Klaus Iohannis condamna recunoașterea, de catre Rusia, a republicilor separatiste Donețk și Lugansk. El a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin. „Romania condamna recunosterea de catre Rusia a regiunilor Donetsk si Lugansk ca independente. Aceasta incalcare a dreptului international trebuie sa atraga un raspuns sever din […]