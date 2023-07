Președintele lauda intr-o declarație transmisa de Cotroceni munca lui Hellvig in fruntea SRI, dar nu face nicio referire la motivele retragerii acestuia din funcție.„Am luat act de retragerea din funcție a directorului Serviciului Roman de Informații, domnul Eduard Hellvig, al carui mandat a marcat restaurarea credibilitații SRI și modernizarea consistenta a instituției pe care a condus-o.Serviciul Roman de Informații a redevenit o instituție ghidata de principiile democratice ale separației puterilor in stat, activitatea sa desfașurandu-se astazi in interiorul limitelor trasate de Constituție…