- Întâlnire de gradul 3 la Parlament. Dragnea, Tariceanu si Iohannis vor fi fata în fata azi, prima data dupa ce Iohannis a anuntat ca o pastreaza pe Laura Codruta Kovesi la DNA.

- Rareș Bogdan a salutat decizia lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele a respins propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functia de sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi."Nu voi da curs solicitarii ministrului Justitiei de revocare a procurorului general al DNA, Laura…

- Dragnea, despre anunțul lui Iohannis privind revocarea șefei DNA: ”Sub nicio forma nu luam in calcul suspendarea presedintelui Romaniei”, a spus liderul PSD, luni, la Parlament, dupa ședința Comitetului Executiv Național al social-democraților. El a menționat ca atat premierul Viorica Dancila, cat si…

- "Va rog sa nu aratați aceasta fotografie la camera. Este o crama, in subsolul casei mele. Este un loc de ținut vinurile. Sunt trei persoane, printre care și membrii familiei mele. Mai erau și alte persoane acolo. Nu am avut nicio relație sentimentala cu doamna Kovesi. Eram mult mai relaxați in acea…

- Raluca Turcan, prim vicepreședinte al PNL, promite o opoziție vehementa la scenariul la care lucreaza Tariceanu și Dragnea, anume confiscarea justiției, frangerea drumului european al Romaniei:• ”Sa fie foarte clar: Tariceanu și Dragnea NU apara independența justiție, ci vor sa-i salveze pe corupți,…

- Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea anuntului pe care acesta urmeaza sa il faca referitor la DNA. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul, astazi la ora 18,00 va face o declaratie de presa -, nu stiu exact, vom vedea care…

- Coalitia de guvernare PSD-ALDE ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa investeasca in mare graba noul Executiv, cu toate ca votul din Parlament nu a avut inca loc. Dragnea si Tariceanu se bazeaza pe majoritatea lejera din Parlament.

