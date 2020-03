Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei va efectua, astazi, incepand cu ora 12:00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL 2, secție externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Fara…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua sambata, incepand cu ora 12:00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL II, secție externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni.Ministerul Apararii Naționale a demarat, pe 18 martie,…

- Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti, s-a implicat in proiectul construirii noului Spital Militar Mobil ROL 2, amplasat in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni. Este vorba despre construirea, in timp record, a Sistemului…

- MApN: Doua aeronave aduc echipamente medicale din Germania și Turcia Foto: MApN. Doua avioane ale Fortelor Aeriene Române vor face astazi zboruri în Germania si Turcia, pentru a aduce în tara echipamente de protectie medicala. Ministerul Apararii Nationale a mai anuntat…

- Ministerul Apararii Naționale a oferit noi detalii despre situația lucrarilor pentru instalarea Spitalului Mobil Operational, in curtea Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni. Lucrarile au inceput miercuri, iar reprezentantul M.Ap.N a anunțat ca va fi gata astazi.”Stadoiul…

- Geniștii buzoieni din cadrul Diviziei 2 Infanterie Getica se implica in construirea spitalului mobil din incinta I.N.G.G. „Ana Aslan”, din Otopeni. „Incepand cu data de 20 martie, Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru” din cadrul Diviziei 2 Infanterie ,,Getica” din Buzau participa cu un rulou…

- Armata a inceput montarea unui spital de campanie, alcatuit din corturi si containere, in incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni. Formațiunea medicala ROL 2 va...

- Ministerul Apararii Nationale a inceput pregatirile pentru montarea formatiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Otopeni. Primele operatiuni vizeaza pregatirea terenului pentru montarea containerelor si echipamentelor. Ulterior, vor fi desfasurate…