Klaus Iohannis este prezent, joi, la Institutul Catancuzino din București. Este prima apariție publica a șefului statului dupa protestele anti-restricții care au avut loc zilele acestea. „Avem iata la indemana soluția care ne va permite sa stopam pandemia și sa ne recapatam normalitatea care ne lipsește atat de mult. Se numește vaccin. Virusul care ne-a afectat dramatic existența in ultimul an nu dispare prin violențe și manifestari extremiste, ci prin imunizarea a cat mai multor oameni. ”, a spus Klaus Iohannis. The post Klaus Iohannis, prima apariție publica dupa proteste: Virusul nu dispare…