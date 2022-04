Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la consultari gazduite de Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, cu lideri internationali din Uniunea Europeana si NATO, pe tema securitatii regionale, respectiv situatia din Ucraina.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, marți, de la ora 16.45, la consultari cu președintele SUA Joe Biden și cu lideri internaționali pe tema securitații regionale, anunța Administrația Prezidențiala . „Participare la consultari gazduite de Președintele Statelor Unite ale Americii, Joseph…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la consultari gazduite de Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, cu lideri internationali din Uniunea Europeana si NATO, pe tema securitatii regionale, respectiv situatia din Ucraina.

- Klaus Iohannis va participa marți la consultarile gazduite de președintele SUA, Joe Biden, cu lideri internaționali, ai instituțiilor Uniunii Europene și NATO pe tema securitații regionale, anunța Administrația Prezidențiala. Citește și:O noua decizie in dosarul fostului deputat Catalin Radulescu „16.45…

- Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, la Chișinau, unde va discuta cu președintele Maia Sandu, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, unde va avea convorbiri tete-a-tete cu șeful statului, Maia Sandu, la Chișinau,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat vineri, 11 februarie 2022, la invitatia Presedintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, la consultari in format restrans cu o serie de lideri aliati si ai institutiilor Uniunii Europene pe tema evolutiilor ingrijoratoare ale securitatii…

- In discuția pe care a avut-o vineri seara cu președintele Joe Biden, Klaus Iohannis a subliniat importanța coordonarii stranse și a unitații in aceste momente și a salutat deciziile luate la nivel aliat de consolidare a posturii de descurajare și aparare pe Flancul Estic. Presedintele Romaniei a subliniat,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca in acest moment Rusia are de ales intre calea dialogului sau conflictul deschis. Intr-o conferința de presa ținuta impreuna cu omologul sau francez, Bogdan Aurescu a declarat ca Uniunea Europeana pregatește un pachet masiv de sancțiuni pentru…