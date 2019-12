Klaus Iohannis: Preiau cu multă emoţie al doilea mandat; voi fi preşedintele tuturor românilor Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca preia cu multa emotie al doilea mandat de sef al statului si a dat asigurari ca va fi presedintele tuturor romanilor. ‘Preiau astazi cu multa emotie al doilea mandat de presedinte al Romaniei. Profund onorat de increderea care mi-a fost acordata primesc astazi aceasta inalta responsabilitate cu multa recunostinta si cu speranta in ceea ce priveste viitorul Romaniei. Le multumesc concetatenilor nostri care au inteles ca votul constituie esenta democratiei si cel mai puternic instrument aflat la indemana pentru a indica drumul pe care vrem ca tara… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

