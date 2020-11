Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o conferinta de presa, marti, 3 noiembrie, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, in contextul in care astazi a fost inregistrat un nou record in Romania: 7.733 de cazuri noi de COVID-19, 120 morti, 970 la ATI. In cadrul conferintei de presa, presedintele a anuntat…

- Administratia Prezidentiala a anuntat ca marti, de la ora 15.00, va avea loc o sedinta referitoare la gestionarea pandemiei cu mai multi specialisti, printre care seful DSU, Raed Arafat, si reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila.

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania se asteapta sa primeasca prima transa de vaccin anti-COVID in primul trimestru al anului viitor, aratand ca primii care vor beneficia de vaccinare vor fi cei din sistemul medical si persoanele de risc, urmand ca vaccinarea intregii populatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania se asteapta sa primeasca prima transa de vaccin anti-COVID in primul trimestru al anului viitor, aratand ca primii care vor beneficia de vaccinare vor fi cei din sistemul medical si persoanele de risc, urmand ca vaccinarea intregii populatii…

- Administratia Prezidentiala a anuntat ca marti, de la ora 15.00, va avea loc o sedinta referitoare la gestionarea pandemiei cu mai multi specialisti, printre care seful DSU, Raed Arafat, si reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti-COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele”…

- Autoritațile au anunțat, marți, un nou record de cazuri de COVID-19: peste 7.700 de romani au fost confirmați cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore și 120 au pierdut lupta cu noul virus. In secțiile de ATI din țara sunt aproape 1.000 de pacienți.Președintele Klaus Iohannis a convocat, la ora…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat marți, la ora 15.00, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la COVID-19, la care vor participa, printre alții, Nelu Tataru, Raed Arafat, dar și Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS și candidat PSD la alelegrile