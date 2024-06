Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a lasat drum liber premierului olandez Mark Rutte sa-i succeada lui Jens Stoltenberg la funcția de secretar general al NATO, dupa ce si-a anuntat joi, 20 iunie, retragerea candidaturii. Acesta este finalul unui fals suspans, in condițiile in care Mark Rutte se bucura deja de sprijinul…

- Seful statului Klaus Iohannis l-a primit, miercuri la Palatul Cotroceni, pe presedintele Fundatiei Friedrich Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung), Martin Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, transmite Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, astazi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care va avea loc la Riga, in Letonia, unde va pleda pentru o atentie sporita asupra situatiei de securitate din regiunea Marii Negre si pentru continuarea sprijinului acordat statelor cele mai expuse din regiune,…

- Presedintele Klaus Iohannis se va vedea, marți, cu presedintele Statele Unite ale Americii, Joe Biden, in cadrul vizitei de lucru pe care o va efectua, marti si miercuri in SUA. Agenda discuțiilor include situatia din Ucraina si din bazinul Marii Negre, precum si intarirea securitatii in spatiul euroatlantic,…

- Președintele Klaus Iohannis, a participat miercuri și joi la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles. Principalele teme discutate au fost conflictul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, relațiile UE-Turcia și noul pact european pentru competitivitate.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, astazi si maine, la reuniunea extraordinara a Consiliului European care va avea loc la Bruxelles.Seful statului va participa, de asemenea, la receptia gazduita de Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor, in onoarea sefilor de stat si de Guvern ai Uniunii…

- ”Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa joi, 11 aprilie 2024, la Vilnius, Republica Lituania, la cea de-a noua editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M). Liderii statelor participante vor analiza, in cadrul reuniunii, modul in care Initiativa trebuie sa se dezvolte si sa se…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Summitul Initiativei celor Trei Mari, gazduit la Vilnius. Se va discuta despre modul in care Initiativa trebuie sa se dezvolte si sa se adapteze si va Va pleda pentru rezultate concrete pentru imbunatatirea conectivitatii regionale pe axa Nord-Sud si…