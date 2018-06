Fundatia ”Hanns Seidel” si conducerea Uniunii Crestin-Sociale din Germania (CSU) au decis, in unanimitate, acordarea, in 2018, a premiului ”Franz Josef Strauss” presedintelui Klaus Iohannis, pentru promovarea, in mod constructiv si vizionar, de-a lungul intregii sale cariere politice, a valorilor democratice, a unei societati unite si a increderii in proiectul european, precizeaza un comunicat al Administratiei prezidentiale.

Distinctia ”Franz Josef Strauss” este insotita si de un premiu in valoare de 10.000 de euro, pe care presedintele Klaus Iohannis a decis sa il doneze in scop caritabil…