Stiri pe aceeasi tema

- O noua runda de consultari trilaterale Romania - Polonia - Turcia la nivel de ministri de externe va avea loc in data de 11 septembrie 2018, la Bucuresti. Reuniunea va oferi oportunitatea unui schimb de opinii cu privire la evolutiile de securitate la nivel regional si international si prioritatile…

- O noua runda de consultari trilaterale Romania – Polonia – Turcia la nivel de ministri de externe va avea loc in data de 11 septembrie 2018, la Bucuresti. Reuniunea va oferi oportunitatea unui schimb de opinii cu privire la evolutiile de securitate ...

- Andrew Noble, noul ambasador al Marii Britanii la Bucuresti, a expus, intr-o conferinta de presa care a avut loc marti, principalele sarcini ale mandatului sau, intre care stabilirea relatiilor privind Brexitul. Raspunzand intrebarilor jurnalistilor despre situatia politica din Romania si despre…

- Ministrul federal al Afacerilor Externe al RF Germania, Heiko Maas, a afirmat luni, la Bucuresti, ca este ferm convins ca poate fi identificat "un echilibru just al separatiei puterilor" in privinta reformei Justitiei din Romania. "Suntem ingrijorati de faptul ca tocmai o confruntare despre…

- ”Bolnavul Europei nu e Polonia, nici Ungaria, ci Romania”, este titlul unui editorial publicat de profesorul roman Alexandru Calinescu in unul dintre cele mai citite cotidiene din Franța, Le Figaro, scrie G4Media.”Nicaieri in UE, nici in Polonia, nici in Ungaria atacurile contra justiției…

- Intr-un articol de opinie publicat de prestigiosul cotidian francez sub titlul "Bolnavul Europei este Romania, nu Polonia sau Ungaria" si semnat de disidentul iesean prof.univ. Alexandru Calinescu, este transmis un semnal de alarma cu privire la situatia grava din tara noastra. "Ceea ce se intampla…

- Incepand cu 1 iulie 2018, Bulgaria preda Presedintia Consiliului Uniunii Europene Austriei, dupa sase luni de eforturi prin care a incercat sa promoveze unitatea sub sloganul "Uniti suntem puternici". Felicitam in acest sens Bulgaria pentru munca depusa cu ocazia primei sale presedintii, in care a…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe a carui agenda se afla teme care vizeaza politica europeana de aparare, subiecte economice referitoare la ocupare, crestere economica, competitivitate, domeniul digital, inovare si comert, migratie,…