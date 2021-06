Klaus Iohannis participă luni la summitul NATO, primul la care vine și Joe Biden Președintele Klaus Iohannis participa luni, la Summitul Alianței Nord-Atlantice, organizat la Cartierul General al NATO din Bruxelles, informeaza Administrația prezidențiala.

&"În cadrul reuniunii la nivel înalt, liderii aliați vor decide asupra liniilor prioritare pe care se va fundamenta consolidarea rolului politic și militar al Alianței, precum și de actor cu proiecție la nivel global, ca rezultat al procesului de reflecție strategica NATO 2030. În acest context, pe agenda Summitului se afla și decizia de declanșare a negocierilor privind un nou Concept Strategic al Alianței,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

