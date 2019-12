Klaus Iohannis participă la şedinţa Biroului Executiv al PNL: Vreau să oferim românilor la sfârşitul lui 2020 o Românie fără PSD "Vom trage cateva concluzii dupa campania electorala. "Eu am mesaje pentru PNL in toate domeniile, dar le voi doza optim. Toate vor fi dozate la momentul oportun care va veni destul de repede. Dar am avut rugamintea și cred ca a fost bine primita, sa rezolvam cea mai urgenta problema, cea a bugetului. In paralel cu pregatirea bugetului se fac și alte pregatiri pe probleme urgente, dar despre acestea la momentul oportun. Toate problemele vor fi rezolvate la momentul oportun, care va veni destul de repede. In primul rand s-a avut in vedere bugetul pentru 2020, dupa care ne putem gandi si la celelalte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala va valida joi al doilea mandat al președintelui Klaus Iohannis. Ședința are loc astazi, de la ora 16, iar la aceasta va participa premierul Ludovic Orban alaturi de alți membri ai Guvernului.Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului, reiese din agenda oficiala afișata pe…

- Dan Motreanu, seful campaniei lui Klaus Iohannis pentru alegerile prezidentiale, a motivat din nou refuzul liderului de la Cotroceni pentru a participa la o dezbatere cu Viorica Dancila. Acesta afirma ca pozitiile celor doi candidati sunt deja cunoscute si ca PSD a „refuzat dezbaterile politice” de…

- Seful de campanie al candidatului PNL la prezidentiale, Dan Motreanu, a declarat, luni seara, ca pentru turul doi al alegerilor prezidentiale se va merge pe acelasi tip de campanie pentru Klaus Iohannis, mitinguri si intalniri cu organizatiile liberale si cu cetatenii, sustinand ca o dezbatere cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a acuzat PSD ca „a incercat sa acapareze intregul stat, toate marile sisteme”. Șeful statului a afirmat ca PSD, dinspre care vine un „iz de comunism”, este „insurubat” in toate structurile statului. Numai prin vot Romania se poate elibera de „ramasitele comunismului”, a…

- Numai prin vot ne eliberam de ramasitele comunismului si de un PSD care a inhibat dezvoltarea Romaniei Presedintele Klaus Iohannis a acuzat PSD ca „a incercat sa acapareze intregul stat, toate marile sisteme”. Șeful statului a afirmat ca PSD, dinspre care vine un „iz de comunism”, este „insurubat”…

- Ședința PNL la care a participat și președintele Klaus Iohannis s-a terminat, dupa doua ore și jumatate. Șeful statului, care este și candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale, a plecat de la sediul central al liberalilor fara sa faca declarații de presa.Klaus Iohannis doar i-a salutat…

- ''Daca aveti vesti proaste, nu veniti!'', le-a transmis vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, liderilor care doresc sa ia cuvantul luni la One Planet Summit, reuniune pe care o organizeaza luni la New York."Este ca un bilet de intrare", a explicat Guterres in timpul unui pranz…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, in fața judecatorilor CCR, ca in momentul in care Viorica Dancila a solicitat numirea miniștrilor titulari, coaliția PSD-ALDE era in funcțiune și nu exista semne ca s-ar destrama, iar Klaus Iohannis a blocat activitatea Guvernului.…