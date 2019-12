Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 3-4 decembrie, la Reuniunea NATO la Nivel Inalt care se va desfașura la Londra, urmand sa pledeze pentru necesitatea continuarii procesului de adaptare a posturii aliate de descurajare și aparare pe Flancul Estic și in regiunea Marii Negre.”Președintele…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat, ieri, la lucrarile reuniunii ministeriale a NATO, desfasurate la Bruxelles. Ministrul Bogdan Aurescu a afirmat miercuri, la lucrarile reuniunii ministrilor de externe din statele membre NATO de la Bruxelles, ca Romania nu impartaseste opiniile…