In perioada 9-11 iulie 2024, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va lua parte la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), desfașurata in Washington, D.C., Statele Unite ale Americii. Aceasta intalnire de anvergura are ca scop adoptarea unor decizii esențiale privind securitatea colectiva și intarirea sprijinului pe termen lung […]