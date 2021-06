Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul anului 2020, Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat chiar inainte de consultarile convocate de președintele Klaus Iohannis, ca Partidul Social Democrat nu va participa la discuțiile de la Cotroceni. „PSD nu va participa la circul ieftin condus de președintele Iohannis. Am luat decizia…

- Președintele rus, Vladimir Putin, spune ca a primit explicații de la președintele SUA, Joe Biden, dupa ce ultimul a fost intrebat daca ca il considera asasin pe Putin, iar raspunsul a fost „da”. „A fost o discuție constructiva”, a declarat Putin, la conferința de presa dupa intalnirea cu omologul american…

- Un dispozitiv important a fost pus in aplicare pentru a asigura securitatea presedintelui american si a liderilor celorlalte 29 de tari membre ale Aliantei Nord-Atlantice pe perioada in care acestia se afla in Belgia. Locuitorii capitalei Bruxelles au fost informati cu privire la masurile preconizate,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la Pitesti, ca relatia sa cu presedintele Klaus Iohannis este ”foarte buna”, ”nu a suferit nicio modificare” si ca discuta cu acesta ori de cate ori este nevoie, informeaza AGERPRES. “Relatia mea este foarte buna, nu a suferit nicio modificare. Am comunicat…

- Elena Stanciu (b1.ro) Presedintele american Joe Biden si secretarul de stat Antony Blinken participa, luni, prin videoconferința, la Summitul Formatului Bucuresti (B9) gazduit de președintele Klaus Iohannis impreuna cu omologul sau polonez, Andrzej Duda, aflat in vizita oficiala in țara noastra. Reuniunea…

- Presedintele american Joe Biden si secretarul de stat Antony Blinken participa astazi, online, la Summitul Formatului Bucuresti, gazduit de Klaus Iohannis, alaturi de presedintele Poloniei, Andrzej Duda.

- Președintele SUA, Joe Biden, va face prima sa calatorie in strainatate in Regatul Unit și apoi in Belgia la jumatatea lunii iunie, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit AFP. Biden va participa la summit-ul G7 in perioada 11-13 iunie la Cornwall (sud-vestul Angliei), apoi la summitul liderilor țarilor…

- O sedinta de urgenta are loc la aceasta ora la Guvern. Participa, printre altii, premierul Florin Citu, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si seful DSU, Raed Arafat. Premierul Florin Citu urmeaza sa faca, la ora 23.00, o declaratie de presa. Trei pacienti au murit, luni seara, dupa…