- Șeful statului ia parte astazi la mai multe evenimente ocazionate de Adunarea Generala a ONU, care vor culmina cu intervenția naționala susținuta in cadrul dezbaterilor generale ale sesiunii.

- Serghei Lavrov și membrii unei delegații rusești au primit vize pentru a participa la Adunarea Generala a ONU. Rusia a criticat de saptamani intregi Statele Unite pentru ca nu a acordat membrilor delegației ruse vize pentru a participa la adunarea care incepe astazi la New York. Moscova a cerut SUA…

- Presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, va fi prezent in septembrie la Adunarea Generala a ONU de la New York, care va avea loc in luna septembrie, in pofida faptului ca acesta este sancționat de SUA, a anuntat un purtator de cuvant al administrației de la

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, afirmat, de Ziua Aviatiei, ca Fortele Aeriene Romane, cu profesionalism si implicare totala, constituie unul dintre cele mai importante instrumente de raspuns, asigurand astfel securitatea spatiului aerian al Romaniei si al celui aliat. Seful statului mai arata…