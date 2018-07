Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a anunțat ca exista o notificare care ingreuneaza demersurile statului roman in privința casei pierdute de familia Iohannis in instanța. Mai exact, jurnaliștii de la postul de televiziune susțin ca prietena de familie și de afaceri imobiliare a familiei Iohannis a facut o notificare catre…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 30 iulie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.Va prezentam textul integral al sesizarii:…

- In cadrul unei conferinte desfasurate la Bistrita, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa plateasca 1,2 milioane de lei, reprezentand chiriile pe care acesta le-ar fi incasat in perioada 2008-2015 pentru un imobil situat in Sibiu.

- Mitingul in sustinerea presedintelui Klaus Iohannis, pe care PNL vrea sa-l organizeze in Sibiu, ii va aduce mai mult rau decat bine sefului statului, crede liderul organizatiei judetene a social-democratilor.

- Dosarul privind plangerea penala depusa impotriva presedintelui Klaus Iohannis si a sotiei sale, in legatura cu modul in care familia prezidentiala ar fi intrat in posesia a doua imobile din Sibiu, a ajuns la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Parchetul de pe langa Curtea de…

- Cu 2 ore inainte ca sa inceapa mitingul de la Bucuresti, organizat de PSD „in apararea democratiei si a statului de drept”, la Sibiu va avea loc un nou protest antiguvernamental, de data aceasta „cu miros de mici”.

- Conducerea PSD s-a reunit in sedinta, luni, la Palatul Parlamentului, in prezenta presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a premierului Viorica Dancila, a presedintelui PSD Bucuresti - Ilfov, Gabriela Firea, altor lideri ai partidului. Pe agenda discutiilor se afla, cel mai probabil, strategia PSD pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata, la Sinaia, ca nu este in competenta lui sa discute despre perspectiva unei suspendari a presedintelui, ci a liderilor aliantei majoritate de la guvernare. Intrebat daca are cunostinta de vreo intentie a Parlamentului privind suspendarea…