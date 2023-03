Klaus Iohannis, paralel cu Ceaușescu și Eremia Grigorescu prin Japonia Scandalul iscat in jurul vizitei lui Klaus Iohannis in Japonia a readus in prim plan o fila de istorie extrem de interesanta și sugestiva, dar uitata, a recunoașterii valorii și respectului de care s-au bucurat doi romani din partea imparatului Japoniei. De a lungul timpului, imparatul Japoniei a considerat ca exista numai doi romani care sa merite recunoașterea Castei Samurailor și a rangului imperial de Hatamoto (general). Celor doi romani le-au fost inmanate sabiile japoneze Katana, facute din fier meteoric, cu taiș molecular. Prima Katana meteorica a fost inmanata de catre Maiestatea Sa Imperiala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Romania a fost si va ramane „spatiu de siguranta si liniste" pentru valurile de refugiati ucraineni, a declarat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca tara noastra si-a asumat din prima clipa rolul de partener de incredere european si international in gestionarea acestei crize.

