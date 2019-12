Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta solemna comuna a Senatului si Camerei Deputatilor consacrata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei va incepe la ora 14.00.In cadrul acesteia, vor sustine discursuri presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Teodor Melescanu…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, miercuri, pentru 11 decembrie, decizia asupra sesizarii referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor hotararii pentru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, miercuri, o decizie privind sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului. Sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor hotararii pentru alegerea presedintelui Senatului, formulata de 33 de senatori,…

- Alina Gorghiu ar putea fi propunerea PNL pentru funcția de președinte al Senatului, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. Liberalii nu se grabesc cu o mișcare in acest sens și așteapta decizia CCR in cazul sesizarii privind alegerea lui Teodor Meleșcanu la șefia forului legislativ.In…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, miercuri, dezbaterea sesizarii referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului. Sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor hotararii pentru alegerea presedintelui Senatului, formulata de 33 de senatori, a fost luata prima…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 30 octombrie, pronuntarea asupra sesizarii referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 septembrie, senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului. La 10 septembrie, senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales, in plen, in cel de-al doilea tur de scrutin, presedintele Senatului cu 73 voturi "pentru",…

- "Ne vom stradui ca cel tarziu luni sesizarea privitoare la alegerea neregulamentara a presedintelui Senatului, in persoana lui Melescanu, sa fie depusa la Curte. De ce luni? Pentru ca va trebui sa strangem semnaturi si de la alti parlamentari care impartasesc acest punct de vedere, ca alegerea a…