Cresterea economica a Romaniei a incetinit la 3%, mai devreme decat previziunile CE

Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi perioada din 2018,… [citeste mai departe]