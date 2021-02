Stiri pe aceeasi tema

- Italia va lua masuri legale impotriva companiilor Pfizer si AstraZeneca din cauza intarzierilor in livrarea de vaccinuri anti-Covid. Anunțul a fost facut duminica de ministrul italian de externe, Luigi Di Maio. Actiunea legala, potrivit demnitarului, citat de “The Guardian”, are ca obiectiv asigurarea…

- Pfizer iși va reduce temporar livrarile in Europa de vaccin Covid in timp ce iși imbunatațește capacitatea de producție, a spus compania americana, citatp de The Guardian. Decizia a ridicat tensiunea guvernelor din statele batranului continent, care au reacționat deja catalogand-o inacceptabila. Aparent,…

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, cand a decis sa se vaccineze anti-COVID. Iohannis a raspuns, marți, la intrebarea unui jurnalist care i-a reproșat ca nu a dat un semnal de incredere prin a se vaccina primul contra noului coronavirus. „In Israel, președintele a fost primul…

- Apar tot mai multe cadre medicale care sunt depistate pozitiv la testul COVID, la scurt timp dupa vaccinare. Dupa cazul lui Carmen Dorobaț, alți trei medici din Timișoara au fost testați pozitiv, dupa administrarea vaccinului. Sute de cadre medicale de la Timișoara au fost vaccinate cu serul Pfizer,…

- Stocurile mici de vaccin anti-COVID determina unele state fie sa ia in calcul, fie chiar sa amane rapelul inocularii, pentru a vaccina cat mai multe persoane, insa efectele acestei strategii inca nu sunt cunoscute. Laboratorul BioNTech, unul dintre dezvoltatorii vaccinurilor anti-COVID, a avertizat,…

- Deși așteptat cu multa nerabdare, crearea vaccinului anti-COVID intr-un timp poate prea scurt provoaca controverse și oarecare discrepanțe intre campaniile derulate in țarile care l-au cumparat. Deși au inceput un proces intens de imunizare impotriva COVID-19, țarile, in special cele europene, trateaza…

- George Simion și Claudiu Tarziu, liderii AUR care s-au prezentat la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier din partea alianței lor, dar și o propunere de ministru al Educației, au declarat, despre actuala coaliție de guvernare, ca “nu ii apuca 2024”. ”Partidele nu sunt legitime ca sa…

- Salariile președintelui, premierului și parlamentarilor ar putea crește in 2021, daca Guvernul Romaniei nu va stabili prin Ordonanța de Urgența inghețarea indemnizațiilor demnitarilor. Klaus Iohannis și viitorul premier și parlamentarii ar urma sa incaseze cu peste 1.000 de lei in plus lunar, suma neta,…