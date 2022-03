Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei vine cu vești bune in contextul crizei sanitare. Șeful statului susține ca pandemia este pe o panta descendenta. Cand se va renunța la masca de protecție la noi in țara? Acest anunț este așteptat de luni de zile de cetațeni. ,,Este momentul, deci, sa luam noi decizii legate de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca incepand de pe 8 martie va fi ridicata starea de alerta din țara. Klaus Iohannis a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca epidemia de COVID-19 se afla pe o panta accelerat descendenta la noi in țara, iar valul cinci este aproape de a se incheia.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut vineri, 4 martie 2022, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa la finalul sedintei privind gestionarea epidemiei de COVID 19.In cadrul declaratiei, Klaus Iohannis a precizat ca s a decis sa nu mai fie prelungita dincolo de 8 martie starea de alerta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat intr-o conferința de presa susținuta astazi, 4 martie, ca starea de alerta nu va fi mai prelungita in condițiile in care situația pandemica s-a imbunatatațit in ultimele saptamani. De asemenea, mai multe restricții urmeaza a fi ridicate sau relaxate,…

- Intr-o conferința de presa, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu se va mai prelungi starea de alerta dupa data de 8 martie. Asta inseamna ca multe restricții aplicate in prezent vor fi eliminate. Potrivit președintelui Klaus Iohannis, starea de alerta care va expira in data de 8 martie nu va…

- Klaus Iohannis a anunțat astazi, intr-o declarație de presa, ca starea de alerta nu va mai fi prelungita dupa 8 martie 2022. Presedintele a transmis ca romanii trebuie, in continuare, sa se vaccineze, deși spune ca, probabil, pandemia s-a incheiat. ”Ultimii 2 ani ne-au invațat ca trebuie sa invațam…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost citata astazi de Parchetul General, in cazul sechestrarii echipei de jurnaliști straini de la Rai 1. Aceasta le-a facut plangere penala jurnaliștilor, dupa ce din cauza faptului ca nu ii conveneau intrebarile puse de aceștia, a decis sa iii țina secrestrați in cabinetul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat ca noul certificat verde va fi unul temporar, tot electronic, dar care va fi folosit doar dupa o perioada de trei saptamani de creștere consecutiva cu un indice de 1,5 ori, o creștere medie cu acest indice. „O sa fie tot un certificat electronic pentru…