Klaus Iohannis: Nu mai prelungim starea de alertă după 8 martie. Vor fi eliminate o serie de restricții Klaus Iohannis: Nu mai prelungim starea de alerta dupa 8 martie. Vor fi eliminate o serie de restricții Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca starea de alerta nu va mai fi prelungita starea de alerta pe fondul COVID-19. Astfel, dispar o serie de restricții instituite in acest context. ”Pandemia de Covid e pe o panta accelerat descendenta, valul 5 este aproape de a se termina. Trebuie sa luam decizii legate de pandemie. Am […] Citește Klaus Iohannis: Nu mai prelungim starea de alerta dupa 8 martie. Vor fi eliminate o serie de restricții in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

