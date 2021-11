Stiri pe aceeasi tema

- PNL i-a dat raportul lui Klaus Iohannis, miercuri noapte, intr-o intalnire care a avut loc in secret. Liberalii i-au spus președintelui ce discuții au avut atat cu USR, cat și ce pretenții au cei de la PSD pentru a forma o majoritate in jurul unui premier care va fi desemnat, cel mai probabil, vineri.…

- Nicolae Ciuca va avea un mandat “mai flexibil” in negocierile cu USR, dupa discuțiile de la Cortoceni, d eluni seara, cu Klaus Iohannis. Președintele l-a chemat pe premierul desemnat dar și conducerea PNL, dupa negocierile eșuate de luni, cu USR și PSD. Klaus Iohannis i-a chemat la discuții pe Nicolae…

- Președintele UDMR are rețineri in privința desemnarii unui militar la conducerea unui givern politic, deși este o sotiație excepționala. Kelemen Hunor susține ca se va așeza la masa negocierilor cu PNL, in cazul in care Nicolae Ciuca va fi desemnat ca premier de catre președintele Klaus Iohannis. …

- Dacian Cioloș, președintele USR, a declarat joi inaintea consultarilor cu președintele Klaus Iohannis, ca este nevoie de Guvern cu majoritate in Parlament pentru decizii importante, iar un Guvern minoritar nu poate face asta. ”Avem nevoie de soluții, un Guvern care sa aplice masurile ferme pentru a…

- Vizita oficiala a lui Klaus Iohannis in Letonia, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri si sambata, a fost amanata, deoarece presedintele Letoniei a fost confirmat pozitiv la infectarea cu SARS-CoV2. Potrivit presei letone, presedintele Egils Levits, revenind miercuri seara dintr-o vizita de lucru in…

- Dan Barna a precizat, luni seara, la emisiunea News Hour with CNN de la Antena 3, ca propunerea presedintelui Klaus Iohannis pentru funcția de premier nu a venit ca o surpriza pentru USR. “Presedintele ne-a spus ca celelalte partide fug de responsabilitatea guvernarii pentru ca este o perioada dificila,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, imediat dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, ca, din punctul de vedere al PSD, “nu se poate crea o majoritate pentru un guvern stabil”, ci mai degraba o majoritate pentru alegeri anticipate. Delegația PSD a ieșit de la consultarile cu președintele…

- Marcel Ciolacu a convocat o ședința a consucerii PSD luni dimineața, inainte de consultarile de la Cotroceni. El a declarat ca daca PSD ar avea o majoritate parlamentara, ar putea reveni la guvernare. “Daca avem o majoritate, revenim la guvernare”, a spus Marcel Ciolacu, inainte de a intra la ședința…