Klaus Iohannis: Nu creste varsta de pensionare

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca pensiile vor creste si a apreciat drept o idee buna posibilitatea ca cei din marile sisteme sa se poata pensiona mai tarziu decat prevede in prezent legislatia. "Nu vreau sa dau eu acum niste indicatii prin televizor cum trebuie sa calculeze…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ideea ca oamenii care doresc sa munceasca in continuare, dupa varsta de pensionare, sa poata face acest lucru pana la 70 de ani. El arata insa ca este vorba doar despre o optiune, nu despre cresterea varstei de pensionare. „Mi se pare o idee buna. Ne confruntam cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede reducerea varstei standard de pensionare cu patru luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite. Actul normativ amendeaza dispozitii ale Legii 263/2010, propunandu-se acordarea unei perioade suplimentare la vechimea…

