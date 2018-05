"Eu nu cred ca Romania va fi afectata de aceasta conditionare, nu am motive sa cred asa ceva, chiar daca in politica interna apar contradictii, contondente, chiar si acuzatii intre actorii politici si foarte multa lume, printre care si eu, este nemultumita de cum s-a lucrat, de exemplu, pe legile Justitiei. In ansamblu nu cred ca cineva va pune la modul serios sub semnul intrebarii existenta statului de drept in Romania si sper sa nici nu ajungem vreodata acolo, sa se puna sub semnul intrebarii statul de drept in Romania. Ar fi o catastrofa", a spus Iohannis, cu privire la propunerea Comisiei…