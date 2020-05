Klaus Iohannis: Nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară Președintele Klaus Iohannis a declarat luni ca „nu are niciun fel de problema cu persoanele de etnie maghiara, insa nu putem sa ne facem ca nu vedem cum PSD este evident in situația de a promova anumite acte administrative, legi, care vin sa duca la autonomia Ținutului Secuiesc”. Iata ce a declarat președintele: „Eu nu am niciun fel de problema cu persoanele de etnie maghiara. Ii cunosc pe mulți, am avut mulți colegi, am in continuare colegi, ii respect, marea majoritate sunt oameni de treaba, harnici, care iși vad de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, in special cu politicienii… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

