Klaus Iohannis, nouă sesizare la CCR Prin modul in care a fost adoptata, legea dedusa controlului de constitutionalitate incalca prevederile art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 din Constitutie. Totodata, prin continutul normativ, legea contravine art. 1 alin. (4) si alin. (5), art. 136 alin. (3) si alin. (4), precum si art. 147 alin. (4) din Constitutie', spune Iohannis in sesizare. Seful statului arata ca Parlamentul i-a transmis aceasta lege spre promulgare pe 10 iulie. El mentioneaza ca din fisa prezentata de Senat nu rezulta daca in ceea ce priveste aceasta initiativa legislativa comisia sesizata de Biroul permanent… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

