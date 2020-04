Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a susținut o conferința de presa, la Palatul Cotroceni, prima de la declanșarea epidemiei de coronavirus in Romania. Principalele declaratii ale sefului statului: Din motive de distantare, am avut declaratii de presa si am considerat ca e bine sa revenim la o forma mai interactiva. Putem…

- STARE DE ALERTA. Guvernul și Președintele analizeaza ipoteza declararii starii de alerta dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgența instituita prin decret de Klaus Iohannis. Este o masura necesara pentru a putea fi menținute, legal, unele dintre restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii…

- Marcel Vela urmeaza sa faca precizari cu privire la masurile care vor fi instituite de autoritati, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti prelungirea starii de urgneta in Romania cu 30 de zile. STARE DE URGENTA prelungita cu 30 de zile in Romania. Klaus Iohannis: "Am…

- CORONAVIRUS. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a anunțat astazi ca starea de urgența din Romania se va prelungi cu inca o luna. Avertismentul transmis ieri de secretarul de stat Raed Arafat prinde contur. Președintele țarii a anunțat in urma cu scurt timp ca va emite un decret pentru prelungirea…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca este foarte posibil ca starea de urgenta decretata in contextul pandemiei de COVID-19 sa fie prelungita cu inca o luna, decizie care ar putea fi luata in cursul saptamanii viitoare, scrie Agerpres. “Daca vorbim…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut in urma cu putin timp la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Presedintele a facut un apel pentru romanii din diaspora ca-n acest an sa nu vina in Romania. Va prezentam in continuare textul declarației de presa: Dragi romani, Am intrat, de cateva…

- Ziarele pot fi inchise iar emisiunile TV suspendate daca difuzeaza „știri false” Toate ziarele, site-urile de știri sau televiziunile care prezinta știri false, menite sa amplifice starea de panica, pot fi inchise. Masura este prevazuta la punctul 54 din decretul emis de președintele Klaus Iohannis,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca oamenii trebuie „sa inteleaga ca lipsa starii de urgenta nu inseamna lipsa unei actiuni concrete si corecte in raspunsul la aceasta situatie”. El anunta ca mai multe camioane cu echipament medical sunt in drum catre Romania si ca…