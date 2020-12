In urma cu 31 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a Romaniei democratice și nimeni, niciodata, nu trebuie sa uite ca, pentru idealurile lor, romanii s-au așezat in fața tancurilor, afirma Klaus Iohannis in mesajul transmis cu prilejul Zilei Victoriei Revoluției Romane și a Libertații.