Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a adresat miercuri, la Palatul Cotroceni, un scurt mesaj pentru populație dupa ce s-au raportat in ultimele 24 de ore peste 1.000 de noi bolnavi de coronavirus, o premiera de la inceputul epidemiei.„Vestea proasta pe astazi este ca suntem in prima zi cu peste 1000…

- Președintele Klaus Iohannis face declarații de presa, la Palatul Cotroceni, la ora 13:00, anunța Administrația Prezidențiala. Declarația președintelui este programata la aceeași ora la care autoritațile anunța noul bilanț al pandemiei de coronavirus, dupa ziua in care Romania a inregistrat un record…

- Președintele Klaus Iohannis a facut joi doua apeluri, unul la politicieni și unul la cetațeni, in ziua in care a fost anunțat un nou record negativ al cazurilor de coronavirus. „Virusul e real, nu are culoare politica, nu dispare prin lege, de aceea fac un apel la Parlament sa adopte urgent cadrul legal…

- Raed Arafat a explicat marți, la Digi24, care este „fundamentul științific” pentru prelungirea starii de alerta, dupa ce o majoritate parlamentara formata din PSD, ALDE si UDMR a transmis ca votul lor depinde de explicațiile specialiștilor. „Prelungirea starii de alerta se bazeaza pe un fapt simplu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, despre epidemia de coronavirus, ca Romania se afla inca pe un platou si depinde de fiecare daca se va depasi aceasta etapa. Seful statului a facut declaratiile dupa sedinta CSAT. "Numarul de cazuri de infectari ramine destul de constant, cu unele cresteri,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca, in perioada starii de alerta, nu se vor da ordonanțe de urgența, precizand ca toate deciziile de sanctiune sunt decise de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, odata instituirea starii de alerta. „Starea de alerta este un tranzit…

- Vom scapa sau nu vom scapa de virus? Aceasta este intrebarea! Președintele Klaus Iohannis are cuvantul: „Sunt mai multe lucruri de care trebuie sa ținem cont. Primul lucru este ca ne spun tot mai mulți experți ca nu vom scapa de virus și va trebui sa gasim un mod de a trai cu aceasta boala”. Ce inseamna…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca isi doreste organizarea alegerilor locale in toamna si a celor parlamentare spre sfarsitul lui noiembrie, la inceputul lunii decembrie, insa a anuntat ca, in cazul in care nu vor putea avea loc in siguranta, acestea vor trebui amanate. "Ne spun tot…