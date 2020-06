Se pare insa ca șeful statului nu a fost prea mulțumit de amenda de 5000 de lei pe care a primit-o, astfel ca, acesta a contestat-o la Curtea de Apel Bucuresti, informeaza agerpres. Actiunea fost depusa in instanta vineri si are ca obiect anularea Hotararii CNCD 443/20.05.2020. Pana in acest moment, instanta nu a stabilit cand va incepe procesul. Pe 20 mai, presedintele Klaus Iohannis a fost sanctionat de Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cu o amenda de 5.000 lei, pentru discriminare si incalcare a dreptului la demnitate pe criteriul de apartenenta etnica/nationala.…