Klaus Iohannis: NATO și România nu se vor implica în conflictul militar dintre Rusia și Ucraina Președintele Klaus Iohannis a anunțat, astazi, in cadrul vizitei de la tabara mobila de refugiați de la Siret, ca NATO nu va fi implicata in conflictul militar din Ucraina și nici Romania nu va fi implicata. „Ajutam pe cei care se refugiaza, vom ajuta și pe cei care raman in Ucraina. Pornim de la scenariul in care acest conflict nu se va extinde. NATO nu va fi implicata in acest conflict militar și nici Romania nu va fi implicata in acest conflict. Rolul pe care il avem este cel pe care l-am descris.”, a declarat Klaus Iohannis. Intrebat daca are informații cum ca republica Moldova ar urma pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

