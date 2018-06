Stiri pe aceeasi tema

- Le-a spus-o doar foștilor colegi de liceu... Aflat sambata, la Sibiu, la intalnirea festiva a Promotiei 1974-1978 a Colegiului National „Samuel von Brukenthal”,presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca este ferm hotarat sa candideze pentru un nou mandat de presedinte. ”Am luat o decizie importanta…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa miercuri, 20 iunie, spunand ca parlamentarii care nu vor vota motiunea sunt „lacheii" lui Liviu Dragnea. Orban nu a dorit sa spuna numarul de parlamentari care au semnat documentul, adaugand in schimb ca…

- Liderul PNL Ludovic Orban anunta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa miercuri, 20 iunie, spunand ca parlamentarii care nu vor vota motiunea sunt „lacheii” lui Liviu Dragnea. Orban nu a dorit sa spuna numarul de parlamentari care au semnat documentul, adaugand in schimb ca a purtat…

- Padurile merita protejate si iubite, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis marti, de Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator, precizand ca lucrurile s-au imbunatatit un pic in privinta defrisarilor, dar mai este mult de lucru, informeaza Agerpres. Seful statului a participat,…

- Liviu Dragnea si Vasilica Dancila participa vineri la un dineu oferit de o delegatie chineza, la vila Lac 2, potrivit Mediafax. Prezenta celor doi lideri PSD la acest eveniment vine pe fondul unor tensiuni cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a cerut, vineri, demisia premierului…

- Iohanis a revenit, joi, la finalul vizitei de la Bacau, asupra subiectului vizitei oficiale a premierului Dancila in Israel. ”Fiți asigurați ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu ce ocazie a plecat in Israel, in vizita bilaterala, fara sa sufle o vorba, fara ca macar din politețe sa ma sune ”, a spus…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat joi seara, intr-un interviu la Antena3, ca informația aparuta la inceputul saptamanii, conform careia Viorica Dancila și-ar pregati demisia fac parte dintr-o campanie de manipulare. Dragnea susține ca articolele din presa sunt scrise la comanda și ca in ele…