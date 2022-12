Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de critici ce parere are despre faptul ca Romania nu a intrat in Schengen, Klaus Iohannisa a declarat știe cine nu sunt vinovații pentru acest eșec de proporții. Aflat la Bruxelles, Iohannis a vorbit despre o „vanatoarea de vinovati care s-a declansat in unele medii” și despre „sfatuitorii…

- Varianta decuplarii Romaniei de Bulgaria pentru aderarea la spațiul Schengen ar fi una de „ultima instanța” a declarat, miercuri, președintele Klaus Iohannis, aflat la Bruxelles. ”Personal, cred ca intrarea impreuna in Schengen este considerabil mai buna, este de preferat fata de cealalta varianta.…

- Romania nu va ataca vetoul Austriei in dosarul privind aderarea Romaniei la Schengen la Curtea Europeana de Justitie, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. Romania nu va ataca aceasta chestiune la Curtea Europeana de Justitie, a declarat seful statului, la Bruxelles, inainte de a participa…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Bruxelles, ca vinovații pentru eșecul aderarii Romaniei la Schengen nu trebuie cautați in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ambasadoarea Austriei la București și-a trimis adjunctul la intalnirea programata cu Klaus Iohannis. Șeful statului a discutat mai bine de o ora cu ambasadorii tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, dupa eșecul aderarii. Dar romanii sunt mai uniți ca niciodata. Refuzul austricecilor reprezinta…

- Romania și Bulgaria au ratat intrarea in spațiul Schengen, dupa ce Austria și Olanda au votat impotriva la Consiliul JAI de joi. Veto-ul Vienei a infuriat clasa politica de la București, iar romanii au trecut la amenințari ca boicoteaza firmele austriece. De alfel, mulți dintre ei și-au retras banii…

- Miliardarul Ion Țiriac a avut o reacție, dupa ce Austria s-a opus aderarii Romaniei in spatiul Schengen. „Nu am reușit in toți aștia 32 de ani sa gasim pe cineva sa stea drept așa și sa se duca la Bruxelles, sa spuna: ‘Noi suntem romani!’ Schengen? Uita, Schengen, fratele meu, pentru ca noi suntem granița…

- Declarație de presa despre refuzul aderarii Romaniei la Schengen„Eșecul integrarii in Schengen este eșecul clasei politice din Romania, umila, sclava și in genunchi in fața stapanilor din U.E.Este o buba plina de puroi care s-a spart.Este demonstrația clara, ca atunci cand ești sclav, umil, servitor,…